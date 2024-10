Sicurezza alle Olimpiadi, carabinieri e prefettura fanno squadra (Di martedì 29 ottobre 2024) Questa mattina, il Prefetto di Sondrio, Anna Pavone, ha accolto in prefettura il Generale di Divisione Giuseppe De Riggi, Comandante della Legione carabinieri "Lombardia", accompagnato dal Colonnello Giuseppe Bivona, Comandante Provinciale dei carabinieri.L’incontro si è concentrato su Sondriotoday.it - Sicurezza alle Olimpiadi, carabinieri e prefettura fanno squadra Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Questa mattina, il Prefetto di Sondrio, Anna Pavone, ha accolto inil Generale di Divisione Giuseppe De Riggi, Comandante della Legione"Lombardia", accompagnato dal Colonnello Giuseppe Bivona, Comandante Provinciale dei.L’incontro si è concentrato su

