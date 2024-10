Serie A per la prima volta in chiaro dal 1996: dove vedere Milan-Napoli (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo quasi 30 anni sarà possibile vedere in chiaro una gara di Serie A, Milan-Napoli: ecco le procedure da seguire per i non abbonati e le ultimissime sulle formazioni in casa rossonera e partenopea Ilgiornale.it - Serie A per la prima volta in chiaro dal 1996: dove vedere Milan-Napoli Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo quasi 30 anni sarà possibileinuna gara diA,: ecco le procedure da seguire per i non abbonati e le ultimissime sulle formazioni in casa rossonera e partenopea

