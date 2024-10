Thesocialpost.it - “Se invece di guardare il cellulare…” Rissa Gasparri-Azzaro: la reazione di Parenzo

(Di martedì 29 ottobre 2024) “L’aria che tira“, il programma condotto da Davidsu La7, si conferma teatro perfetto di scontri incredibili in diretta. L’ultimo è stato quello tra Angelae Maurizio, nella puntata del 28 ottobre. Mentre si discute dell’inchiesta milanese che avrebbe scoperchiato una rete di hacker responsabile di spionaggio politico e industriale,nota“distratto”, e lo riprende: “Io volevo fare delle considerazioni anche approfittando della presenza di, che magari mi ascoltadiil cellulare”, ha cominciato la giornalista del Quotidiano del Sud. Tanto è bastato per far infuriare il senatore di Forza Italia. “Io ascolto sempre, guardi, non si preoccupi!”, ribatte.poi passa al contrattacco: “Non cominci con la lezioncina, si possono fare varie cose contemporaneamente”.