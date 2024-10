Sci, da Sertorelli a Lorenzi: la lunga serie di tragedie sulle piste (Di martedì 29 ottobre 2024) Incidenti, malori, piste non sempre in sicurezza o tragiche fatalità. La morte della giovane Matilde Lorenzi, promessa dello sci azzurro, deceduta in seguito a una caduta in Val Senales, in Alto Adige, durante un allenamento, è solo l’ultima di una lunga serie di tragedie sulla neve. Nonostante i materiali a disposizione attualmente e gli standard elevati in tema di sicurezza, la montagna ha fatto diverse vittime nel corso degli anni. A cominciare da un altro atleta italiano, Giacinto Sertorelli, due volte medaglia d’argento ai Mondiali in discesa libera, morto nel 1938 per le conseguenze di una caduta a Garmisch-Partenkirchen a causa della pista gravemente deteriorata. Stessa sorte è toccata nel 1953 a Ilio Colli, schiantatosi contro un albero a più di 100 km orari durante la gara internazionale di discesa libera Trofeo Fiocchi-Coppa Città di Lecco. Lapresse.it - Sci, da Sertorelli a Lorenzi: la lunga serie di tragedie sulle piste Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Incidenti, malori,non sempre in sicurezza o tragiche fatalità. La morte della giovane Matilde, promessa dello sci azzurro, deceduta in seguito a una caduta in Val Senales, in Alto Adige, durante un allenamento, è solo l’ultima di unadisulla neve. Nonostante i materiali a disposizione attualmente e gli standard elevati in tema di sicurezza, la montagna ha fatto diverse vittime nel corso degli anni. A cominciare da un altro atleta italiano, Giacinto, due volte medaglia d’argento ai Mondiali in discesa libera, morto nel 1938 per le conseguenze di una caduta a Garmisch-Partenkirchen a causa della pista gravemente deteriorata. Stessa sorte è toccata nel 1953 a Ilio Colli, schiantatosi contro un albero a più di 100 km orari durante la gara internazionale di discesa libera Trofeo Fiocchi-Coppa Città di Lecco.

