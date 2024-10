Roma, Massimo Ferrero scrive a Friedkin: «La squadra va rifondata: Basta buttare soldi, pronto a fare la mia parte» (Di martedì 29 ottobre 2024) Le parole di Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, ai Friedkin in una lunga lettera: «Salviamo la Roma insieme» Massimo Ferrero ha scritto e inviato a LaPresse una lunga lettera indirizzata ai Friedkin sul momento difficile della Roma: di seguito le sue parole in cui si candida ad aiutare l’attuale proprietà. «Cari Friedkin, la Roma va Calcionews24.com - Roma, Massimo Ferrero scrive a Friedkin: «La squadra va rifondata: Basta buttare soldi, pronto a fare la mia parte» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 29 ottobre 2024) Le parole di, ex presidente della Sampdoria, aiin una lunga lettera: «Salviamo lainsieme»ha scritto e inviato a LaPresse una lunga lettera indirizzata aisul momento difficile della: di seguito le sue parole in cui si candida ad aiutare l’attuale proprietà. «Cari, lava

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:pronto ad aiutare launa lettera ai Friedkin: "Prendo il primo volo per New York";ai Friedkin: "14 anni di successi alla Samp. Vengo a New York, salviamo la";ai Friedkin: "Salviamo la, basta buttare soldi con i ds stranieri|Serie A;ai Friedkin: «Soldi spesi male, si facciano consigliare da noi romanisti»;ai Friedkin: “Basta buttare soldi, fatevi consigliare dai romanisti”; Mancini spiega: "Perché sono rimasto negli spogliatoi? Anche lo scorso anno è successo"; Leggi >>>

Ferrero pronto ad aiutare la Roma, scrive una lettera ai Friedkin: “Prendo il primo volo per New York”

(msn.com)

Massimo Ferrero si propone di aiutare la Roma e scrive una lunga lettera indirizzata ai Friedkin. L’intento dell’ex patron della Sampdoria è molto chiaro: “Prendo anche il primo volo e vengo a New Yor ...

Roma, Massimo Ferrero scrive a Friedkin: «La squadra va rifondata: Basta buttare soldi, pronto a fare la mia parte»

(calcionews24.com)

Le parole di Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, ai Friedkin in una lunga lettera: «Salviamo la Roma insieme» Massimo Ferrero ha scritto e inviato a LaPresse una lunga lettera indirizzata ...

Ferrero scrive ai Friedkin: "Salviamo la Roma, basta buttare soldi con i ds stranieri

(calciomercato.com)

L`ambiente intorno alla Roma è sempre più infuocato: la squadra in campo incappa in continui passi falsi, la società è sempre al centro delle critiche dei tifosi..

Ferrero scrive ai Friedkin: “La Roma va rifondata”

(calciostyle.it)

L’ex presidente della Sampdoria e imprenditore romano Massimo Ferrero è intervenuto con una lettera aperta, chiedendo ai proprietari della Roma un incontro per affrontare le crescenti critiche dei ...