Ilfattoquotidiano.it - Red Bull nuovo proprietario del Torino? Cairo e il sindaco smentiscono: “Totale falsità, non abbiamo avuto alcuna interlocuzione”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Redè solo il main sponsor, nulla di più. Stefano Lo Russo, ildi, e il presidente del club Urbanohanno smentito le voci – e le indiscrezioni di La Stampa – che parlavano di un incontro con gli emissari del gruppo austriaco per parlare di un allargamento di collaborazione e per valutare un eventuale interessamento all’acquisto del club. Tutto falso: “”Noi nonassolutamentecon la Red. Le nostre interlocuzioni sono con il, con l’attuale dirigenza, col presidente. Le interlocuzioni sono estremamente positive sia come clima che come contenuto.un contratto in scadenza nel 2025 e ci sono diverse ipotesi, dall’eventuale rinnovo o, qualora arrivasse una proposta del, comesempre detto, saremmo molto contenti di esaminarla”.