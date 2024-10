Lapresse.it - Quasi metà delle famiglie italiane riesce a risparmiare

(Di martedì 29 ottobre 2024)lae lo fa “con meno ansie e preoccupazioni” che in passato. Lo rileva un’indagine dell’Acri, l’Associazione che rappresenta le Fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio, e dell’Ipsos in vista della 100esima Giornata mondiale del risparmio che sarà celebrata giovedì alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Secondo l’analisi aumentano leche grazie al proprio risparmio riuscirebbero a far fronte ad una spesa improvvisa importante, e più di 3su 4 ritengono di essere in grado di far fronte ad una spesa improvvisa di media entità. I più maturi tendono aprincipalmente per far fronte a un futuro incerto.