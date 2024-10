Lanazione.it - Ponte di Ognissanti, i supermercati aperti in Toscana

(Di martedì 29 ottobre 2024) Firenze, 29 ottobre 2024 – Diversamente da quanto accade per altre festività, per ildisaranno per la stragrande maggioranza. Poche le chiusure, qualche riduzione di orario nella giornata di venerdì 1 novembre 2024, quando dei punti vendita chiuderanno nel pomeriggio o qualche ora in anticipo. Per quanto riguarda nello specifico Unicoop Tirreno, dei 71 negozi in, saranno chiusi solo quelli a Piombino, Principina a Mare, San Vincenzo Riva degli Estruschi, Marina di Castagneto Continental, Marina di Bibbona Le Esperidi, Follonica Golfo del Sole. Per i dettagli: www.unicooptirreno.it/punti-vendita. Tuttianche iUnicoop Firenze, anche in questo caso con qualche riduzione di orario: alcuni fanno mezza giornata, altri chiudono alle 20 anziché le 21. Per verificare l'orario: www.coopfirenze.it.