Ilrestodelcarlino.it - Parte il viaggio nell’arte con la rassegna all’Ex-Off

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un docufilm sull’ultimo momento di imprevedibilità e vandalismo in quella che oggi viene chiamata street art. Domani alle 21 l’associazione ‘Sembra’ presenta nel rinnovato spazio ‘Ex-Off’ – nato dalle ceneri della storica Officina 49 di via Roncofreddo – la pellicola ‘Fame’, che racconta l’omonimo festival d’arte. Al centro del film la vicenda di come un paesino come Grottaglie si sia ritrovato a ospitare artisti internazionali, nonostante lo scetticismo e l’ostruzionismo di alcune realtà locali. Prima della proiezione, a ingresso libero, dalle 19 ci sarà un apertivo, mentre alle 20 l’autore del film e ideatore di Fame Angelo Milano dialogherà con gli spettatori, raccontando vari aneddoti. Per cinque anni, infatti, Angelo Milano riuscì a portare artisti come Blu, JR, Conor Harrington, Os Gemeos, Momo, Swoon, Vhils, prima che questi fossero al centro del mondo dell’arte contemporanea.