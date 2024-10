Nuovo laboratorio di GiocaCultura a Giulianova: arte e creatività per i più giovani (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Giulianova si prepara a riprendere il suo noto programma di laboratori creativi “GiocaCultura”. Questo evento, ideato in collaborazione tra il Polo Museale Civico e la Biblioteca comunale “Vincenzo Bindi”, si rivolge a bambini e bambine dai 5 agli 11 anni, offrendo un’ottima opportunità per esplorare l’arte e divertirsi in un contesto educativo. Il prossimo incontro è fissato per domenica 3 novembre e promette un pomeriggio all’insegna della scoperta e della creatività. Ritratti con la tavolozza: un laboratorio stimolante Il laboratorio in programma, intitolato “Ritratti con la tavolozza”, inizierà alle 16.30 e porterà i piccoli partecipanti all’interno delle magnifiche sale della Pinacoteca civica di Giulianova. I giovani artisti avranno l’occasione di osservare le opere esposte e di prendere ispirazione dai ritratti che popolano la collezione. Gaeta.it - Nuovo laboratorio di GiocaCultura a Giulianova: arte e creatività per i più giovani Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi prepara a riprendere il suo noto programma di laboratori creativi “”. Questo evento, ideato in collaborazione tra il Polo Museale Civico e la Biblioteca comunale “Vincenzo Bindi”, si rivolge a bambini e bambine dai 5 agli 11 anni, offrendo un’ottima opportunità per esplorare l’e divertirsi in un contesto educativo. Il prossimo incontro è fissato per domenica 3 novembre e promette un pomeriggio all’insegna della scoperta e della. Ritratti con la tavolozza: unstimolante Ilin programma, intitolato “Ritratti con la tavolozza”, inizierà alle 16.30 e porterà i piccoli pcipanti all’interno delle magnifiche sale della Pinacoteca civica di. Iartisti avranno l’occasione di osservare le opere esposte e di prendere ispirazione dai ritratti che popolano la collezione.

