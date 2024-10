Ilgiornaledigitale.it - Nuova Dacia Spring 2028: sarà basata sulla nuova Renault Twingo

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaledigitale.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’attuale generazione dellarimarrà in vendita sino al. Laè costruita nel sito industriale di Shiyan, nella provincia di Hubei, nella Cina centrale – e risulta oggi l’elettrica più economica sul mercato. Sembra che lagenerazione possa essere prodotta in Europa per evitare eventuali dazi sui prodotti cinesi. Ecco quanto riportato dal sito di informazione motoristica francese automobile-magazine: https://www.automobile-magazine.fr/scoops/article/45231-future--la-citadine-electrique-sera-basee-sur-la-prochaine--electrique Un buon complemento per laÈ infatti da escludere la possibilità di una produzione in Marocco, doveha due stabilimenti (Casablanca e Tangeri). A livello locale in Nord Africa non esiste un mercato idoneo per un’auto elettrica da città, a prescindere da quanto basso possa essere il costo.