Nessuno dice alle donne quanto sconquassante sia un orgasmo in menopausa Ho chiesto aiuto alle sciamane per conoscere la mia yoni | i consigli intimi di Paola Maugeri

"Se ti fidi, godi. Se non ti fidi, non godi. Tante di noi non ci siamo mai fidate fino in fondo. Abbiamo raggiunto dei buoni orgasmi, ma non dei veri orgasmi". E' una Paola Maugeri inedita quella che si racconta a cuore aperto sulle pagine di Vanity Fair per spiegare come il suo percorso di crescita personale spirituale abbia avuto dei risvolti importanti anche sulla sua vita sessuale. Tanto che oggi la sua missione è guidare le donne alla scoperta della propria spiritualità e del benessere interiore, partendo dalla connessione con il proprio corpo e con la propria "yoni", l'antica parola sanscrita che eleva i genitali femminili a tempio sacro. "I cambiamenti non avvengono dall'oggi al domani", spiega Paola, ripercorrendo la sua trasformazione iniziata nel 2021. "È un processo graduale, guidato da una voce interiore che coltiviamo nel tempo".

