Iodonna.it - Nell’Autunno Inverno 2024 il bomber si reinventa con nuovi dettagli e citazioni del passato in chiave ultra attuale: ecco 5 modelli

Leggi tutta la notizia su Iodonna.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilda donna si posiziona in cima alla wish list della stagione fredda 2024. Gli stilisti più amati dalle trend setter decretano i colori, le proporzioni e gli abbinamenti imprescindibili del momento.cinquedi tendenza a cui ispirarsi. Aviator L’Autunno Inverno chiama all’appello anche la giacca tecnica da aviatore. Preferibilmente in verde militare o in kaki. Leggi anche › 5 tendenze giubbotti donna da indossare nell’Autunno-Inverno 2024 Chiaro Il giubbotto definitivo da indossare adesso è in stile college e in versione chiara. Dal panna al beige passando per la tonalità avorio. Oversize Il trend prende una via futurista e all’avanguardia, cavalcando il trend delle silhouette bombate che dilaga ovunque, in versione XXL.