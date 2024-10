Oasport.it - NBA, i risultati della notte (28 ottobre): Boston e Cleveland rimangono imbattute, primo ko per i Lakers. 6 punti per Fontecchio

(Di martedì 29 ottobre 2024)in tre le squadrein NBA. ICeltics si aggiudicano uno dei big match, la sfida ad alta quota ad est con i Milwaukee Bucks, per 119 a 108; un Jason Tatum non scintillante (15con 6/16 al tiro) lascia spazio a Jaylen Brown, protagonista con 30, affiancato dai 28 dalla panchina di Payton Pritchard con 8 triple. Terza sconfitta in fila per Antetokounmpo e i suoi. L’altra squadra imbattuta, assieme anche agli Oklahoma City Thunder, sono iCavaliers: bella vittoria in rimonta sui New York Knicks per 104-110, con ancora un ottimo Darius Garland sugli scudi da 34di cui 15 nell’ultimo campo. Balbettante Jalen Brunson, con 21ma 8/24 al tiro.