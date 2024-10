Navigare, il Salone Nautico Internazionale di Napoli: dal 9 al 17 novembre a Mergellina (Di martedì 29 ottobre 2024) L’evento, con ingresso gratuito al pubblico con possibilità di poter provare le barche, ospita il gotha dei brand della produzione nautica italiana e dei motori marini Mancano meno di due settimane all’apertura della 38ª edizione del Navigare, il Salone Nautico Internazionale di Napoli, in programma nel porto turistico di Mergellina dal 9 al 17 novembre. L’appuntamento espositivo che, come di consueto, vedrà la partecipazione di numerosi cantieri che esporranno yacht, gozzi, gommoni e barche tra i 18 e 5 metri, sarà ad ingresso gratuito e offrirà l’opportunità ai visitatori di poter provare le imbarcazioni presenti. Puntomagazine.it - Navigare, il Salone Nautico Internazionale di Napoli: dal 9 al 17 novembre a Mergellina Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’evento, con ingresso gratuito al pubblico con possibilità di poter provare le barche, ospita il gotha dei brand della produzione nautica italiana e dei motori marini Mancano meno di due settimane all’apertura della 38ª edizione del, ildi, in programma nel porto turistico didal 9 al 17. L’appuntamento espositivo che, come di consueto, vedrà la partecipazione di numerosi cantieri che esporranno yacht, gozzi, gommoni e barche tra i 18 e 5 metri, sarà ad ingresso gratuito e offrirà l’opportunità ai visitatori di poter provare le imbarcazioni presenti.

