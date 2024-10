Terzotemponapoli.com - Milan-Napoli, le parole di Mauro ed Altafini

(Di martedì 29 ottobre 2024)determina tanti spunti di riflessione. Massimoe Josè, ex calciatori, hanno parlato a Radio Kiss Kissnel corso di Radio Goal. Il primo ha militato con la maglia azzurra e vede ilfavorito.ha invece vestito entrambe le maglie e vede nel match di stasera una grande occasione per il. Di seguito ledei due ospiti alla radio partenopea. “Mi aspetto unforte” diceCosì: “Cassano ha giocato in tantissime grandi squadre ma non è riuscito ad incidere. Leao? Dobbiamo vedere cosa vincerà nella sua carriera. Il match di San Siro? Mi aspetto unforte, cattivo e soprattutto umile così può far paura a tutti. Gli azzurri hanno giocatori molto bravi e dediti al sacrificio soprattutto in avanti, ilha tutte le carte in regola per giocarsi questa sfida da favorita.