Meta progetta un motore di ricerca alimentato dall’IA

(Di martedì 29 ottobre 2024) Dopo OpenAI, anchestando il suo personaledi. Secondo un rapporto di The Information, l’azienda di Mark Zuckerberg spera infatti di ridurre la propria dipendenza da colossi del settore come Google e Microsoft, cui da sempre si affida per rispondere alle domande degli utenti in merito a notizie ed eventi di attualità sulle piattaforme social Facebook e Instagram. La situazione potrebbe tuttavia cambiare presto, con l’arrivo di un sistema inedito capace di fornire sintesi digenerate dall’intelligenza artificiale all’interno del chatbotAI. Fonti vicine all’azienda hanno rivelato che un team specifico vi sta lavorando da circa otto mesi, dunque pressappoco da marzo 2024, pur non precisando eventuali date di uscita.