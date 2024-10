Meloni: rapporto con Libia è priorità (Di martedì 29 ottobre 2024) 12.52 "Siamo al fianco della Libia in questa nuova fase di ricostruzione e sviluppo" Così la premier Meloni dal Business Forum Italia-Libia, a Tripoli. "Consideriamo il rapporto con la Libia una priorità per l'Italia e per l'Europa",dice Meloni. Ricorda che il governo ha varato "un decreto flussi triennale per 450 mila ingressi, per favorire la migrazione legale. Ma questi meccanismi funzionano solamente se i sistemi produttivi delle nazioni interessate si parlano".L'Italia "porta di accesso"per la Libia al mercato energetico europeo. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di martedì 29 ottobre 2024) 12.52 "Siamo al fianco dellain questa nuova fase di ricostruzione e sviluppo" Così la premierdal Business Forum Italia-, a Tripoli. "Consideriamo ilcon launaper l'Italia e per l'Europa",dice. Ricorda che il governo ha varato "un decreto flussi triennale per 450 mila ingressi, per favorire la migrazione legale. Ma questi meccanismi funzionano solamente se i sistemi produttivi delle nazioni interessate si parlano".L'Italia "porta di accesso"per laal mercato energetico europeo.

