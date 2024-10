Lapresse.it - Medioriente, chi è Naim Qassem, nuovo leader di Hezbollah dopo Nasrallah

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di martedì 29 ottobre 2024)ha nominato come suosegretario generale. Veterano del gruppo libanese, ricopriva la carica di numero 2 dal 1991. Prende il posto di Hassan, ucciso il 27 settembre a Beirut in un attacco lanciato dall’esercito israeliano. Comeè uno dei membri fondatori del partito politico e gruppo armato sciita, ma è considerato privo del carisma e delle capacità oratorie dell’ex. Tuttavia, il religioso dal turbante bianco e dalla barba grigia è stato spesso il volto pubblico die ha coordinato le campagne elettorali del gruppo sin da quando si presentò per la prima volta nel 1992 alla corsa parlamentare.