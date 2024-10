Mazzanti automobili all’asta. Atteso il secondo tentativo. Caccia agli investitori (Di martedì 29 ottobre 2024) Pontedera (Pisa), 29 ottobre 2024 - Il cuore della Mazzanti automobili è fermo ormai da due anni, ma la speranza di veder riaccendere i motori non si spegne. Perché non è ancora il momento di dire la parola fine per un’azienda automobilistica che ha portato il nome di Pontedera in giro per il mondo. La speranza si chiama asta giudiziaria che, se è vero che il primo tentativo appena concluso è stato un buco nell’acqua, potrebbe portare a una svolta nella seconda vendita che si terrà a breve, in periodo che va da un minimo di due mesi e un massimo di tre. Perché ci potrebbero essere imprenditori o cordate di investitori interessati al brand ma che fino ad ora sono rimasti alla finestra aspettando che il prezzo dell’offerta scenda ulteriormente. La prima asta infatti ha visto il prezzo base di 1,61 milioni di euro. Lanazione.it - Mazzanti automobili all’asta. Atteso il secondo tentativo. Caccia agli investitori Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Pontedera (Pisa), 29 ottobre 2024 - Il cuore dellaè fermo ormai da due anni, ma la speranza di veder riaccendere i motori non si spegne. Perché non è ancora il momento di dire la parola fine per un’aziendastica che ha portato il nome di Pontedera in giro per il mondo. La speranza si chiama asta giudiziaria che, se è vero che il primoappena concluso è stato un buco nell’acqua, potrebbe portare a una svolta nella seconda vendita che si terrà a breve, in periodo che va da un minimo di due mesi e un massimo di tre. Perché ci potrebbero essere imprenditori o cordate diinteressati al brand ma che fino ad ora sono rimasti alla finestra aspettando che il prezzo dell’offerta scenda ulteriormente. La prima asta infatti ha visto il prezzo base di 1,61 milioni di euro.

