Lumezzane-Pergolettese oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2024/25 (Di martedì 29 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l'orario, la diretta tv e streaming di Lumezzane-Pergolettese, match valido per la dodicesima giornata del girone A di Serie C 2024/2025. I bresciani sono incappati nella sconfitta contro la sorpresa Alcione nell'ultimo turno, ma rimangono comunque nelle zone nobili della classifica con 18 punti, a ridosso delle prime fatta eccezione per il Padova capolista. Lo stesso non si può dire per gli ospiti, che stazionano nella parte bassa della classifica: la vittoria contro la Triestina nell'ultima giornata però potrebbe aver ridato fiducia all'ambiente. Lumezzane-Pergolettese: come vedere il match L'incontro andrà in scena nella giornata di martedì 29 ottobre alle ore 20.45, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e in streaming su Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.

