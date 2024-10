Luce, la mascotte di Giubileo 2025. Farà impazzire il mercato asiatico (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Vaticano si immerge nel mondo e strizza l'occhio al mercato asiatico. Partendo, però, da Roma. Monsignor Rino Fisichella, pro prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione, ha presentato la mascotte ufficiale del Giubileo 2025: si chiama "Luce" e richiama fortemente lo stile "anime", cioè i Romatoday.it - Luce, la mascotte di Giubileo 2025. Farà impazzire il mercato asiatico Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il Vaticano si immerge nel mondo e strizza l'occhio al. Partendo, però, da Roma. Monsignor Rino Fisichella, pro prefetto del Dicastero per l'evangelizzazione, ha presentato laufficiale del: si chiama "" e richiama fortemente lo stile "anime", cioè i

Giubileo 2025, presentata la mascotte ufficiale: si chiama Luce

Presentata Luce, la mascotte ufficiale del Giubileo 2025 e del Vaticano all'Expo di Osaka. Il disegno ricorda lo stile manga giapponese.

Giubileo 2025, presentata la mascotte ufficiale Luce

Il portale di informazione ufficiale Vatican News descrive Luce come "una bimba pellegrina realizzata con l’estetica dei manga". Il disegno della bambina ha "gli stivali infangati dal cammino" e il ...

Giubileo: ecco la mascotte del Vaticano, si chiama Luce e parla ai giovani

Si chiama Luce ed è la mascotte ufficiale del Vaticano per il Giubileo 2025. Il personaggio, disegnato dall’illustratore Simone Legno, è stato presentato oggi in una conferenza stampa dal monsignor ...

Una giovane pellegrina dai capelli blu e con un impermeabile giallo in stile manga, disegnata dall'artista romano Simone Legno ...