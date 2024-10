Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 1-1, amichevole calcio femminile in DIRETTA: grande prova delle azzurre contro le campionesse del mondo

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.13 Soncin può essere soddisfatto non solo per laproprie atlete ma anche per l’atteggiamento messo in campo. Lenon hanno avuto pauraavversarie odierne mostrandosi consapevoliproprie capacità. Ottimi segnali anche da tutte le subentrate, le quali si sono calate nel ritmo del match sin dal primo istante. 20.11protagonista della serata anche Laura Giuliani. L’estremo difensore azzurro ha salvato il risultato in un paio di occasioni, esprimendo tutto il proprio potenziale a 15? minuti dalla fine con una parata sulla riga dopo una deviazione involontaria di Linari. 20.09 Dopo un primo tempo di contenimento Andrea Soncin ha chiesto qualcosa in più alle proprie atlete alzando il baricentro. Lesono riuscite ad essere più pericolose con un pressing più alto e con le solite ripartenze veloci.