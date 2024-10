Fanpage.it - Liguria, Pastorino a Fanpage: “Risultato del Pd premia linea di Schlein. Iv? Da loro poca chiarezza”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Inil centrosinistra di Andrea Orlando ha perso per 8mila voti, ma il Pd ha sfiorato il 29% dei consensi. Il deputato dem genovese Lucaha commentato a.it il risultato delle regionali - toccando anche la polemica con Italia viva. Ora non è il momento di 'smontare' l'alleanza con il M5s, ha detto: il centrosinistra ligure guarderà alle comunali di Genova per ripartire.