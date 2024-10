“L’acqua, il mare e le onde”: un angolo blu per riqualificare la città di Milano (Di martedì 29 ottobre 2024) Magma Project, in collaborazione con WAU! guida il progetto di rigenerazionedella zona Municipio 8 di Milano con un murale colorato ispirato all’ambiente marino. Più di 250 mq di blu, nel grigiore dell’asfalto Con più di 250 mq di superficie, 5 colori sui toni del blu, un insieme di forme circolari di tre dimensioni e linee orizzontali dalle diverse sfumature sullo sfondo, il murale realizzato da Magma Project, in collaborazione con WAU! Milano e il sostegno di un’azienda italiana di costruzioni, dà nuova vita al muro esterno della Piscina Procida (in zona municipio 8 a Milano) e si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione delle aree più degradate della città attraverso l’arte. Newsagent.it - “L’acqua, il mare e le onde”: un angolo blu per riqualificare la città di Milano Leggi tutta la notizia su Newsagent.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Magma Project, in collaborazione con WAU! guida il progetto di rigenerazionedella zona Municipio 8 dicon un murale colorato ispirato all’ambiente marino. Più di 250 mq di blu, nel grigiore dell’asfalto Con più di 250 mq di superficie, 5 colori sui toni del blu, un insieme di forme circolari di tre dimensioni e linee orizzontali dalle diverse sfumature sullo sfondo, il murale realizzato da Magma Project, in collaborazione con WAU!e il sostegno di un’azienda italiana di costruzioni, dà nuova vita al muro esterno della Piscina Procida (in zona municipio 8 a) e si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione delle aree più degradate dellaattraverso l’arte.

