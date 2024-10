La Spal si butta via nel recupero: pari Pianese (1-1) e la classifica piange - CRONACA (Di martedì 29 ottobre 2024) recupero beffardo, come tre giorni fa. Ad Arezzo il pari biancazzurro si stampò sulla traversa, al Mazza dopo il 90’ arriva invece puntualissimo quello della Pianese (1-1). Nella Spal non ci sarà nemmeno un briciolo di fortuna, è vero, ma se all’avversaria bastano due tiri per segnare un gol Ferraratoday.it - La Spal si butta via nel recupero: pari Pianese (1-1) e la classifica piange - CRONACA Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024)beffardo, come tre giorni fa. Ad Arezzo ilbiancazzurro si stampò sulla traversa, al Mazza dopo il 90’ arriva invece puntualissimo quello della(1-1). Nellanon ci sarà nemmeno un briciolo di fortuna, è vero, ma se all’avversaria bastano due tiri per segnare un gol

Il Palermo si butta via, in vantaggio per 2-0 si fa rimontare dal Modena nel finale

Spal in crisi, ad Arezzo Dossena si gioca tutto

Sabato sera la Spal si presenta ad Arezzo in quella che potrebbe essere l’ultima spiaggia per la panchina di Dossena. Anche se l’impegno ravvicinato con la Pianese potrebbe cambiare molte cose.

Spal, una doppia batosta. Adesso deve rialzarsi

In precedenza dopo i rovesci la formazione di Dossena aveva sempre reagito. Questa volta però i rischi sono maggiori e anche le difficoltà: in ballo il futuro.

Le pagelle (a caldo) di Arezzo-SPAL 2-1

Terza sconfitta consecutiva per la SPAL, la quinta delle ultime ... BIDAOUI ng – Pochi minuti a disposizione: si fa pescare in fuorigioco sul pallone verticale di Mignanelli nel recupero che poteva ...