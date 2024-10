Ilrestodelcarlino.it - La dottoressa viene da Los Angeles: “Là tanti casi di droga e violenza, ora recupero il contatto umano”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Da marzo 2022, con il pensionamento di Laura Pezzi, tre paesi dell’Appennino non avevano più un medico fisso: si tratta di Portico, San Benedetto e Bocconi. Fino al 31 dicembre 2023 l’ambulatorio di Portico è stato affidato a Giulio Zannetti, che esercitava a Rocca San Casciano ma nel frattempo si è a sua volta ritirato. I residenti sono stati costretti a spostarsi in altri paesi. Il Comune “ha messo a sua disposizione gratis i tre ambulatori – sottolinea il sindaco Maurizio Monti – per favorire un prezioso servizio in un periodo in cui non è facile trovare un medico nei paesi di montagna”. Problema comune ad altre località. Tutto vano, finché una portichese d’adozione non ha raccontato di avere una sorella, benché in America: è stato necessario arrivare fin là per trovare un sostituto, che ha preso il posto pochi giorni fa.