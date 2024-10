Quotidiano.net - La dedica per Matilde Lorenzi: “Ti amo Stellina, sei la cosa più bella che potesse capitarmi”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Torino, 29 ottobre 2024 – Il mondo dello sci sotto choc per la prematura scomparsa della giovane promessa, morta dopo un incidente in allenamento in Val Senales, Alto Adige. A quel mondo appartengono anche le persone a lei più care. Federico Tomasoni, 27 anni, sciatore free style, è stato con lei fino all’ultimo respiro. Il suo ricordo è impresso in una storia su Instagram. "Ti amo – scrive – sei lapiùche micapitare”. Una foto ritrae la mano dell’atleta nella sua. Si vede il letto d’ospedale, il lenzuolo bianco, lo smalto scuro sulle unghie di lei, il cardiofrequenzimetro ancora all’indice. Nello scatto successivo sono loro due insieme, immortalati in un selfie allo specchio. La sorella "La nostra Mati ci ha lasciati, è un dolore immenso”, comunica Lucreziaanche lei azzurra dello sci.