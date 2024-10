Irfis: 300 studenti Unipa a lezione su come funziona una finanziaria (Di martedì 29 ottobre 2024) In più di 300 studenti ad ascoltare come funziona una finanziaria regionale con la sua organizzazione aziendale, i bilanci, i controlli interni ed esterni e le possibili opportunità per chi vuole avviare un'impresa. Questa mattina nell’aula magna Li Donni del dipartimento Deas dell’Università di Palermotoday.it - Irfis: 300 studenti Unipa a lezione su come funziona una finanziaria Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) In più di 300ad ascoltareunaregionale con la sua organizzazione aziendale, i bilanci, i controlli interni ed esterni e le possibili opportunità per chi vuole avviare un'impresa. Questa mattina nell’aula magna Li Donni del dipartimento Deas dell’Università di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:a lezione su come funziona una finanziaria;a lezione di economia dall'; L'incontra glidell’Università di Palermo: i suggerimenti per chi vuole avviare u; Intesa per sviluppo della Rete Civica della Salute in Sicilia;FinSicilia incontra gli

Studenti Unipa a lezione di economia dall'Irfis

(msn.com)

Più di 300 studenti hanno ascoltato come funzionano la finanziaria regionale, i bilanci, i controlli interni ed esterni e hanno scoperto le possibili opportunità per chi vuole avviare un'impresa. (ANS ...

Irfis: 300 studenti Unipa a lezione su come funziona una finanziaria

(palermotoday.it)

Questa mattina nell’aula magna Li Donni del dipartimento Deas dell’Università di Palermo i funzionari di Irfis Finsicilia, la finanziaria interamente partecipata dalla Regione, sono “saliti in cattedr ...

L'Irfis incontra gli studenti dell’Università di Palermo: i suggerimenti per chi vuole avviare un'impresa

(msn.com)

Oltre 300 studenti hanno riempito l’aula magna Li Donni del dipartimento Deas dell’Università degli Studi di Palermo per partecipare a un incontro con Irfis FinSicilia. Un convegno per raccontare agli ...

Graduation Day 2024, all'UniPA si festeggiano i neolaureati

(ansa.it)

Si è concluso con il classico lancio del "tocco" il Graduation Day 2024, la cerimonia dell'università di Palermo per festeggiare i neolaureati magistrali. (ANSA) ...