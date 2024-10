Gaeta.it - Incidente stradale a Moncalieri: traffico paralizzato e feriti trasferiti in ospedale

(Di martedì 29 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un pomeriggio normale asi è trasformato in un evento drammatico per gli automobilisti e i passanti. Poco dopo le 17 di ieri, unha bloccato ilall’incrocio tra via Sestriere e via dei Mille, creando caos e panico tra le persone coinvolte. Tre veicoli sono stati protagonisti di uno scontro violento, con ripercussioni imponenti sulla viabilità della città. Le autorità competenti stanno attualmente indagando sulle cause di quanto accaduto, mentre isono stati trasinper accertamenti. La dinamica dell’Alle 17:00 precise, in un orario in cui ilè particolarmente intenso, si è verificato uno scontro tra una Ford Fiesta guidata da una donna di 53 anni e una Fiat Panda condotta da un uomo di 22 anni.