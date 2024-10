Inchiesta dossieraggio e hacker, spiati anche prefetti e magistrati (Di martedì 29 ottobre 2024) È stato sequestrato l'archivio delle informazioni rubate dalle banche dati pubbliche nell'ambito dell'Inchiesta della Procura di Milano sull'attività di dossieraggio, e presto si terranno gli interrogatori degli arrestati. Sarebbero più di 800mila i dati carpiti, e sarebbero stati accertati profitti per oltre 3 milioni di euro. La banda avrebbe ceduto informazioni anche ai servizi segreti di altri Paesi. Intanto, mentre si stanno muovendo l’Antimafia e il Copasir, si va verso una stretta sulle banchi dati. E il Partito democratico ha chiesto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni una informativa urgente in Parlamento. Tg24.sky.it - Inchiesta dossieraggio e hacker, spiati anche prefetti e magistrati Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 29 ottobre 2024) È stato sequestrato l'archivio delle informazioni rubate dalle bdati pubbliche nell'ambito dell'della Procura di Milano sull'attività di, e presto si terranno gli interrogatori degli arrestati. Sarebbero più di 800mila i dati carpiti, e sarebbero stati accertati profitti per oltre 3 milioni di euro. La banda avrebbe ceduto informazioniai servizi segreti di altri Paesi. Intanto, mentre si stanno muovendo l’Antimafia e il Copasir, si va verso una stretta sulle banchi dati. E il Partito democratico ha chiesto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni una informativa urgente in Parlamento.

