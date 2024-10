Terzotemponapoli.com - Il ‘vulcano’ Fedele sul Napoli. E non solo.

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ha parlato in maniera particolaredelEnrico, dirigente sportivo, a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Non ho dubbi che ilpossa vincere contro il Milan, perché ha il ‘fattore C’: non avrà problemi C’è, però, una trappola da evitare, nel senso che il Milan non è forte in difesa, non avrà il miglior centrocampista, il miglior terzino ed Abraham, un attaccante di peso, ma non per questo andrà preso sottogamba. Leao, inoltre, non giocherà: ci sarà Okafor”. Secondo, ildovrà fare particolare attenzione a “Il calciatore davvero importante, però, è Pulisic: è un po’ come Kvaratskhelia, ma dal lato opposto. Attenti a non sottovalutare il Milanperché avrà diverse assenze.Non penso che si avvertirà troppo l’assenza di Lobotka, mica è Pirlo? Lo slovacco non può arrivare a quei livelli.