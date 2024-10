Metropolitanmagazine.it - Il secondary ticketing s’infrange contro il “Wonderwall” innalzato dagli Oasis: annullati cinquantamila biglietti

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) L’avevano promesso e lo faranno. Quando, lo scorso agosto, glihanno annunciato al mondo l’imminente reunion per un tour nel Regno Unito, previsto per l’estate 2025, l’avevano detto chiaramente: avrebbero eliminato iacquistati sul mercato secondario. Una transazione non effettuata presso il rivenditore ufficiale Twickets (partner di Ticketmaster) e di valore superiore a quello nominale avrebbe fatto scattare una sanzione. Si trattava di un modo per scoraggiare il, piaga che da anni altera le regolari vendite per concerti ed eventi. Quella che, all’inizio, sembrava solo una minaccia, sta per trasformarsi in realtà. Live Nation e SJM, promoter dei live del 2025 dei fratelli Gallagher, hanno confermato a BBC File on 4 che, a breve, oltreverranno. Una volta invalidati, verranno rimessi in vendita regolarmente.