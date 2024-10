Sport.quotidiano.net - Il commento. Un successo che non si può più rinviare

(Di martedì 29 ottobre 2024) Marchini Scaroni chi?, rispondevano ieri da Casteldebole. Il Bologna ha vinto una partita politica molto importante nel chiudere con tre giri di chiave il Dall’Ara per la sfida col Milan. Ha fatto quello che una società seria doveva fare: ha difeso la sua gente e i suoi interessi, ha rivendicato la sua autorevolezza con quel ’no’ alle pressioni della Lega Serie A per giocare lì, a pochi metri da cumuli di fango e disperazione. Lo avrebbero fatto tutti? Forse, ma non tutti l’avrebbero spuntata. Ed è qui che si sente il ’tlin’: livello sbloccato, Casteldebole sale un po’ più in alto. Adesso, però, bisogna voltare pagina. L’appuntamento con il Diavolo è fissato per febbraio che tradotto nel momento attuale equivale al 2050: un pensiero lontanissimo. Troppo, troppo importante il trittico di partite che attende il Bologna per poter pensare ad altro.