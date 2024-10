Gualtieri vede Schlein,'piena condivisione' su Roma (Di martedì 29 ottobre 2024) Il sindaco Roberto Gualtieri ha incontrato oggi al Nazareno la segretaria del Pd Elly Schlein insieme ai segretari Pd di Roma e del Lazio Enzo Foschi e Daniele Leodori, per fare il punto sulle sfide che attendono Roma alla vigilia del Giubileo. E' quanto si apprende da fonti del Campidoglio, che riferiscono di una "piena condivisione delle strategie future, unità di intenti per proseguire il positivo lavoro di trasformazione della Capitale, sostegno al lavoro dell'amministrazione e valorizzazione del contributo politico e programmatico del Pd al rilancio di Roma". L'incontro, in sintesi secondo le stesse fonti, è stato "molto positivo e si è svolo in un clima di grande cordialità ". Quotidiano.net - Gualtieri vede Schlein,'piena condivisione' su Roma Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Il sindaco Robertoha incontrato oggi al Nazareno la segretaria del Pd Ellyinsieme ai segretari Pd die del Lazio Enzo Foschi e Daniele Leodori, per fare il punto sulle sfide che attendonoalla vigilia del Giubileo. E' quanto si apprende da fonti del Campidoglio, che riferiscono di una "delle strategie future, unità di intenti per proseguire il positivo lavoro di trasformazione della Capitale, sostegno al lavoro dell'amministrazione e valorizzazione del contributo politico e programmatico del Pd al rilancio di". L'incontro, in sintesi secondo le stesse fonti, è stato "molto positivo e si è svolo in un clima di grande cordialità ".

Gualtieri vede Schlein,'piena condivisione' su Roma

Il sindaco Roberto Gualtieri ha incontrato oggi al Nazareno la segretaria del Pd Elly Schlein insieme ai segretari Pd di Roma e del Lazio Enzo Foschi e Daniele Leodori, per fare il punto sulle sfide c ...

VERDONE-SCHLEIN: IL FUOCO AMICO

E sul tentativo di rilanciare i “fasti” del partito ex comunista, tirando in ballo Enrico Berlinguer, Verdone non è più tenero: “Berlinguer è un personaggio del passato, oggi non interessa più perché ...

Gualtieri tenta di blindare la ricandidatura, ma Schlein potrebbe puntare su Di Biase

Schlein contro la ricandidatura di Gualtieri e l’ipotesi Di Biase Si dice che, a fronte del mini rimpasto il cui regista, insieme a Gualtieri, è lo stesso Mancini, il segretario del Pd romano ...

Gualtieri tenta di blindare la ricandidatura, ma Schlein potrebbe puntare su Di Biase

Le correnti, anche nella Capitale, però contano. Perché se la fazione di Mancini, Rete Democratica, la più forte in città, sta dalla parte del sindaco e lavora per lui, lo stesso non si può ...