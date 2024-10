Movieplayer.it - Grande Fratello: Helena Prestes svela un segreto scioccante su Lorenzo Spolverato ma viene censurata

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nuovo intervento della regia del reality show di Alfonso Signorini, che ha staccato l'audio alla modella brasiliana mentre stava rivelando scomode verità su. Oggi, durante la diretta del, in onda su Mediaset Extra, la regia del reality show ha censurato, impedendo agli ascoltatori di sentire tutto il discorso che la modella stava facendo su. La brasiliana stava raccontando di alcuni scioccanti privilegi di cui dovrebbe, il condizionale in questo caso è d'obbligo, godere all'interno della Casa più spiata d'Italia. La regia toglie la voce adNella decima puntata del reality show di Alfonso Signorini, andata in onda ieri 28 ottobre, la concorrente nata a San Paolo, prima di scoprire chee Shaila erano diventati una