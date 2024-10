Ilgiorno.it - Gli affari delle cyber-spie: "Hanno fatto anche Genovese". Spuntano file su Morabito e Riina

(Di martedì 29 ottobre 2024)i festini di Terrazza Sentimento, cheportato alla condanna per violenza sessuale dell’ex “magostartup“ Alberto, tra le carte della maxi-inchiesta che ha smantellato la presunta rete di-spioni. Un riferimento a quel caso finito al centrocronache che emerge da una conversazione intercettata fra l’hacker Nunzio Calamucci e Giulio Cornelli,lui ai domiciliari. "il casoinsieme loro",ga Calamucci riferendosi all’ex carabiniere Vincenzo De Marzio, indagato, e a un altro uomo. Cornelli replica: "Esatto () Sto cercando di capire come è possibile, perché nel 2021 a ottobre io stavo lavorando a quel caso con Enzo. Sono andatoa vedere la fatturazione per riuscire a capire se dalla fatturazione haquesta richiesta ma non riesco a scorporarla dalle varie competenze per il caso".