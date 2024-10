Spettacoloitaliano.it - Giuseppe Spata età, moglie e figli: chi è l’ispettore Marini nei casi di Teresa Battaglia

(Di martedì 29 ottobre 2024)chi èneidiè un attore italiano, noto al grande pubblico per il ruolo di Massimonella fiction Idi. Lavora al fianco di Elena Sofia Ricci, che interpreta la protagonista della serie Fiori sopra l’inferna e Ninfa Dormiente.ha colpito i telespettatori per il suo grande fascino. Scopriamo qualcosa di più su di lui, la biografia e la vita privata.età e biografia Data di nascita:età 31 anni è nato il 3 settembre 1993 a Ragusa in Italia. Ha iniziato il suo percorso di recitazione in giovane età, partecipando a vari laboratori teatrali nella sua città natale. Dopo aver completato gli studi al liceo artistico, si è trasferito a Londra per migliorare il suo inglese e ha lavorato in un fast food messicano.