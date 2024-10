Dilei.it - Gisele Bündchen è incinta del terzo figlio: “Lei e Joaquim Valente non vedono l’ora”

Leggi tutta la notizia su Dilei.it

(Di martedì 29 ottobre 2024), la meravigliosa top model, èdela 44 anni, il primo con il fidanzato, con cui fa coppia fissa da giugno 2023. A confermarlo è stata una fonte vicina alla top model: per la, è ilbebè in arrivo, dopo la nascita di Benjamin Rein e Vivian Lake, avuti con l’ex marito Tom Brady. Che naturalmente è stato informato della dolce attesa prima dell’ufficialità della notizia (ma non è mancato un post criptico sui social).del, il primo consono felici di questo nuovo capitolo della loro vita e nondi creare un ambiente sereno e amorevole per tutta la famiglia”, ha detto una fonte vicina alla top model a People in una dichiarazione.