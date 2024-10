Gavi-Vinicius: scintille anche sui social (Di martedì 29 ottobre 2024) Barcellona (Spagna), 29 ottobre 2024 – Tra Gavi e Vinicius Jr non corre buon sangue, ormai questo è assodato, ma i due non perdono occasione per battibeccarsi e questa volta il teatro dello scontro non è stato soltanto il rettangolo di gioco. Tutto è partito sabato sera durante il Clasico tra Real Madrid e Barcellona, quando Gavi è subentrato a Pedri al minuto 87. Lo spagnolo, appena messo piede in campo, ha subito puntato il numero 7 del Real, andando a strattonarlo e a rifilargli qualche colpo provocatorio: a quel punto, Vinicius ha reagito, e tra una parola e l'altra Gavi ha fatto il segno del 4 con la mano, per ricordare il parziale all'ala dei blancos, che recitava 4-0 per gli ospiti, e anche per vendicarsi di quanto successo qualche mese prima, dove era stato il brasiliano a sbeffeggiare i rivali del Barcellona dopo una vittoria del Real. Sport.quotidiano.net - Gavi-Vinicius: scintille anche sui social Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di martedì 29 ottobre 2024) Barcellona (Spagna), 29 ottobre 2024 – TraJr non corre buon sangue, ormai questo è assodato, ma i due non perdono occasione per battibeccarsi e questa volta il teatro dello scontro non è stato soltanto il rettangolo di gioco. Tutto è partito sabato sera durante il Clasico tra Real Madrid e Barcellona, quandoè subentrato a Pedri al minuto 87. Lo spagnolo, appena messo piede in campo, ha subito puntato il numero 7 del Real, andando a strattonarlo e a rifilargli qualche colpo provocatorio: a quel punto,ha reagito, e tra una parola e l'altraha fatto il segno del 4 con la mano, per ricordare il parziale all'ala dei blancos, che recitava 4-0 per gli ospiti, eper vendicarsi di quanto successo qualche mese prima, dove era stato il brasiliano a sbeffeggiare i rivali del Barcellona dopo una vittoria del Real.

È invecchiata molto male la frase detta da Vinicius Jr a Gavi per sbeffeggiarlo nei minuti finale del Clasico perso dal Real Madrid col Barcellona: il brasiliano era sicuro di vincere il Pallone d'Oro, ma a quanto pare non andrà così.Continua a ...

