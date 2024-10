Figline: truffa dello specchietto sventata dai carabinieri (Di martedì 29 ottobre 2024) Sventato dall'intervento dei carabinieri un tentativo classico di "truffa dello specchietto". L’attenzione dei militari dell'Arma è stata attirata da due veicoli fermi in una piazzola di sosta, in località Ciliegi di Reggello. Lo scambio di denaro tra i conducenti dei due mezzi non è passato inosservato alla pattuglia, che ha deciso di verificare L'articolo Figline: truffa dello specchietto sventata dai carabinieri proviene da Firenze Post. .com - Figline: truffa dello specchietto sventata dai carabinieri Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) Sventato dall'intervento deiun tentativo classico di "". L’attenzione dei militari dell'Arma è stata attirata da due veicoli fermi in una piazzola di sosta, in località Ciliegi di Reggello. Lo scambio di denaro tra i conducenti dei due mezzi non è passato inosservato alla pattuglia, che ha deciso di verificare L'articolodaiproviene da Firenze Post.

I militari hanno notato due veicoli fermi in una piazzola di sosta in località Ciliegi di Reggello, con i conducenti intenti a scambiarsi del denaro. Una situazione che non poteva non destare sospetti ...

FIRENZE – Sventato dall’intervento dei carabinieri un tentativo classico di “truffa dello specchietto”. L’attenzione dei militari dell’Arma è stata attirata da due veicoli fermi in una piazzola di sos ...

Truffa dello specchietto sventata dai carabinieri. È successo a Reggello, nella mattina di martedì 22 ottobre quando l'attenzione dei militari di Figline, ...

