Lanazione.it - Fidi Toscana, slitta la privatizzazione. La Regione: "Prima il rilancio"

(Di martedì 29 ottobre 2024) "Abbiamo fatto di tutto per dare un assetto diverso asenza più il controllo pubblico e ricercare una nuova missione. Ciò che è arrivato non era in linea con le nostre aspettative e quindi ora dobbiamo rilanciarein un percorso autonomo, con un nuovo piano industriale". Così spiega l’assessore regionale all’Economia, Leonardo Marras, la decisione di aggiornare e farre l’attuazione delle strategie definite a marzo 2022, che prevedevano una parzialedella finanziaria regionale. "La seguiremo direttamente in questo percorso - prosegue Marras - richiamando anche le banche e gli altri soci a dare un contributo per il suo. Ci aiutano i dati di bilancio di, che sono molto buoni, anche grazie all’ alleggerimento dei costi con il trasferimento del personale a Sviluppoe i buoni risultati della gestione finanziaria".