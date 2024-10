Elezioni in Liguria, l’autogol del campo progressista (Di martedì 29 ottobre 2024) Dunque ha vinto Marco Bucci, l’underdog scaraventato dalla moral suasion di Giorgia Meloni nella tenzone ligure. Vittoria di corto muso, per usare una metafora calcistica, ma pur sempre la vittoria del centrodestra, prodigiosamente risorto come l’Araba Fenice dalle ceneri della giunta Toti. Bucci, il sindaco di Genova, l’alter ego del governatore cancellato dall’inchiesta della magistratura è stato il jolly estratto dalla premier: “Marco ti chiedo un favore personale. Devi candidarti”. Bucci aveva risposto signorsì, nonostante la salute purtroppo insidiata da una malattia seria. La mossa Bucci ha sparigliato le carte e vinto la corsa alla regione Liguria. Meno di diecimila i voti di differenza fra i due schieramenti, Bucci e lo sfidante di centrosinistra, il piddino Andrea Orlando. Ma tanto è bastato. Tpi.it - Elezioni in Liguria, l’autogol del campo progressista Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Dunque ha vinto Marco Bucci, l’underdog scaraventato dalla moral suasion di Giorgia Meloni nella tenzone ligure. Vittoria di corto muso, per usare una metafora calcistica, ma pur sempre la vittoria del centrodestra, prodigiosamente risorto come l’Araba Fenice dalle ceneri della giunta Toti. Bucci, il sindaco di Genova, l’alter ego del governatore cancellato dall’inchiesta della magistratura è stato il jolly estratto dalla premier: “Marco ti chiedo un favore personale. Devi candidarti”. Bucci aveva risposto signorsì, nonostante la salute purtroppo insidiata da una malattia seria. La mossa Bucci ha sparigliato le carte e vinto la corsa alla regione. Meno di diecimila i voti di differenza fra i due schieramenti, Bucci e lo sfidante di centrosinistra, il piddino Andrea Orlando. Ma tanto è bastato.

Nemmeno diecimila voti di differenza, 291.093 voti contro 282.669 voti, ossia il 48,77 per cento contro il 47,36 per cento, hanno confermato il centrodestra alla guida della Liguria. Ha vinto Marco Bucci, sindaco di Genova, ora presidente della ...

Marco Bucci si avvicina alla vittoria delle elezioni regionali in Liguria. Il margine su Andrea Orlando, alla fine, sarà minimo, ma exit poll, proiezioni e spoglio delle schede sembrano confermare la vittoria del centrodestra. Erano nove i ...

Il centrodestra di Bucci ha vinto in Liguria per un pugno di voti e l'autogol di Giuseppe Conte che ha rifiutato i voti di Iv di Matteo Renzi è stato determinante per la sconfitta del centrosinistra.

I veti di Conte a Renzi senza voti, il limite del Pd di Schlein che supera il 28 per cento ma non riesce a federare la coalizione. Il campo largo non esiste e l'Umbria ora fa paura ...

«Clamoroso al Cibali», anche se stavolta la partita si giocava in Liguria. In una situazione letteralmente incredibile, con un testa a ...