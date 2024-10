Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Rimpianto Sant’Agostino, Cazzadore: "Punti persi»

(Di martedì 29 ottobre 2024) Due volte in vantaggio e due volte raggiunto: alla fine è un buon punto quello che raccoglie il Tropical Coriano nella lunga e difficile trasferta ferrarese in casa del, che si rivela sprecone, sbagliando occasioni in serie. "Sono due– dice infatti senza mezzi termini Fabio(nella foto), capocannoniere della formazione ramarra – Meritavamo l’intera posta per quello che abbiamo costruito, in più c’erano tre o quattro falli netti da rigore: l’arbitro ci ha messo del suo. In più ci sono le parate di Pollini, il loro portiere si è superato per sventare un mio tiro al volo, la parata migliore della gara". Un mezzo passo falso contro la formazione riminese che però non compromette la scalata alle prime posizioni. "Abbiamo un potenziale importante, ma dobbiamo dimostrarlo in campo. Magari anche mercoledì sera a Castenaso, nel turno infrasettimanale.