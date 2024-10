E le morti "improvvise" continuano: ma come fanno ad ignorarle ancora così dopo 3 anni in cui non han fatto che crescere? (Di martedì 29 ottobre 2024) Decine di decessi fulminei al giorno e nessuno nell'informazione certificata osa ipotizzare un legame coi vaccini; ma il legame è lì, sotto gli occhi di tutti. Invece il governo autorizza la sperimentazione sui nascituri di un farmaco espressamente non testato e contro l'ISS Il governo autori Ilgiornaleditalia.it - E le morti "improvvise" continuano: ma come fanno ad ignorarle ancora così dopo 3 anni in cui non han fatto che crescere? Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Decine di decessi fulminei al giorno e nessuno nell'informazione certificata osa ipotizzare un legame coi vaccini; ma il legame è lì, sotto gli occhi di tutti. Invece il governo autorizza la sperimentazione sui nascituri di un farmaco espressamente non testato e contro l'ISS Il governo autori

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Vaccino Covid enei giovani, nuovo studio Usa: nessuna correlazione; No, dopo i vaccini anti-Covid non c'è nessun eccesso dicardiache; La scomparsa del medico multato per super lavoro e le troppe; Sanità, muore primario multato per troppo lavoro. Fnomceo: Preoccupati per stress; Sanità: Ordine medici, “troppecolleghi, preoccupati per stress”; Vaccini Covid e morte cardiaca nei giovani, bufala smentita ancora una volta; Leggi >>>

Morte cardiaca improvvisa, la prevenzione è fondamentale

(msn.com)

MILANO (ITALPRESS) – La morte cardiaca improvvisa è un evento tragico e inaspettato che si verifica quando una persona apparentemente sana muore improvvisamente. Si parla di morte cardiaca improvvisa ...

Le morti improvvise vanno sottoposte ad autopsie

(ilroma.net)

Le morti improvvise sono quelle che avvengono senza una apparente causa per cui, come aveva suggerito la Fondazione Mediterraneo, tutti i casi dovrebbero essere sottoposti ad autopsia. Nel nostro ...

Scoperto il gene che causa le morti improvvise degli sportivi

(msn.com)

Ce ne sono molti altri, anche recenti, ma questi sono senza dubbio i 4 casi più celebri in Italia di morte improvvisa da sport ... su un cuore sano. Anzi: fare attività fisica è invece un ...

Anche i siti Doppelganger scoprono l’AIFA: la fake news di Oxbryta ritirato per le morti improvvise

(bufale.net)

In questo caso esiste una nota AIFA relativa Oxbryta, ma non fa riferimento ad alcuna morte improvvisa. Bensì ad una sospensione precauzionale concordata da AIFA ed EMA. Ovviamente il riferimento a è ...