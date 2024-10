Thesocialpost.it - Del Debbio si confessa: “Chi stimo e chi non sopporto tra i miei colleghi”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Paolo Deltorna in libreria con un nuovo lavoro, “Siamo tutti filosofi senza saperlo” (Piemme), e questa è l’occasione per raccontarsi un po’. Lo ha fatto con Fanpage, dove a margine del libro ha parlato anche di attualità e del suo modo di fare tv. Delrivela il suo segreto: “Non escludo nessuno. Da destra a sinistra, chi viene da me si trova sempre bene. E da me vengono tutti e sono sempre venuti tutti. Per me, è una grande soddisfazione. Tutti mi hanno sempre detto di essersi trovati a proprio agio e questo è quello che io voglio. Governo e opposizione, sono sempre in par condicio io“. Il noto volto di Rete 4 si definisce “aziendalista“: “Faccio quello che mi chiedono. Il settimanale continua ad andare bene, anche ieri sera, e secondo me vogliono sempre tutt’e due e io li faccio. Anche se il giovedì inizia a diventare una fatica, ma ce la faccio”.