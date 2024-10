Coppia di aerei militari sorvola Venezia più volte: paura e polemiche (Di martedì 29 ottobre 2024) «Ma sono dei caccia?». La domanda se la sono posta diverse migliaia di Veneziani questa mattina, 29 ottobre, quando per più volte una Coppia di aerei militari ha sorvolato il centro città, visti e uditi sopra diversi sestieri. Gli aerei volavano basso e il suono era chiaramente udibile, e diversi Veneziatoday.it - Coppia di aerei militari sorvola Venezia più volte: paura e polemiche Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) «Ma sono dei caccia?». La domanda se la sono posta diverse migliaia dini questa mattina, 29 ottobre, quando per piùunadihato il centro città, visti e uditi sopra diversi sestieri. Glivolavano basso e il suono era chiaramente udibile, e diversi

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scoppiano pneumatici di un aereo a Orio al Serio - voli sospesi : quando ripartiranno gli aerei

(Fanpage.it)

Sono esplosi quattro pneumatici di un aereo che stava atterrando all'aeroporto di Orio al Serio (Bergamo): i passeggeri non hanno riportato ferite. Lo scalo è stato chiuso e riaprirà alle 17.Continua a leggere

Allarme operativo per portaerei e sommergibili Usa : scoppia lo scandalo saldature

(Ilgiornale.it)

Sono state scoperte saldature fatte male su nuove unità della U.S. Navy: si apre la commissione di inchiesta parlamentare

Mai così tanti jet cinesi avevano sorvolato Taiwan

(tio.ch)

Nella sua prova di forza il Dragone ha schierato ben 153 aerei militari. Il Giappone: «Preoccupati per le esercitazioni». TAIPEI - Taiwan ha rilevato un record di 153 aerei militari cinesi ...

Grande Fratello, aereo per gli Shailenzo sorvola la Casa: la reazione di Helena Prestes non passa inosservata

(comingsoon.it)

Sopra la Casa del GF continuano a volare gli aerei con i messaggi per i gieffini. Tra gli ultimi anche uno per la coppia Shaila-Lorenzo. Ecco come ha reagito Helena Prestes! Il triangolo tra ...

Perché ci sono degli aerei che sorvolano Napoli oggi 18 Ottobre?

(napolike.it)

Oggi, 18 ottobre 2024 diversi velicoli Aermacchi MB-339 stanno sorvolando i cieli di Napoli, si tratta di una presenza legata alle celebrazioni in occasione del G7, che si tiene in città. Si tratta di ...

Tommaso e Mariavittoria: il primo aereo sorvola la casa del Grande Fratello

(bigodino.it)

Il primo aereo sorvolante per Tommaso e Mariavittoria recitava il messaggio “Affinità c’è…pure noi”, un chiaro sostegno da parte del pubblico verso la coppia in erba. Le immagini della scena sono ...