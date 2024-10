Ilfattoquotidiano.it - Conferenza stampa dei Pro-Vita in Senato contro l’aborto. La risposta alla Camera per “difendere un diritto”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Prima ladei Proinper presentare un rapporto che di fatto mette in discussione l’interruzione di gravidanza. Poi la, organizzata ddeputata M5s Gilda Sportiello insieme ad alcune delle associazioni e attiviste che si battono in difesa del libero accesso all’Ivg in Italia. Presente in segno di solidarietà anche Mathilde Panot, deputata francese de la France Insoumise. “Siamo qui per fare un’operazione verità”, ha detto la parlamentare 5 stelle. Poco prima, a Palazzo Madama, gli anti-abortisti avevano messo addirittura in dubbio i dati sulin diminuzione (da 230mila a 60mila all’annno), aggiungendo i casi in cui le donne prendono la pillola del giorno dopo: una ricostruzione falsa perché smentita dall’Oms che stabilire si tratti di un farmaco anticoncezionale e non abortivo.