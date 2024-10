Agi.it - C'è un asteroide in Campidoglio

(Di martedì 29 ottobre 2024) AGI - Donato ufficialmente alla città di Roma il modellino 3D dell'denominato "". La consegna è avvenuta in apertura dei lavori della seduta di oggi dell'Assemblea Capitolina. Presenti gli studiosi Mario Di Sora e Franco Mallia, direttore e vicedirettore dell'Osservatorio Astronomico di Campo Catino, che hanno scoperto l'(215970) il 28 agosto 2005 e hanno scelto di dedicarlo al Colle capitolino della Città Eterna. "Siamo grati all'Osservatorio di Campo Catino e ai suoi rappresentanti, Mario Di Sora e Franco Mallia, per questo dono. Il modello dell'' è un simbolo di quanto la nostra città sia un esempio nel promuovere la cultura e il rispetto per l'ambiente e sia stata pioniera nelle politiche per la riduzione dell'inquinamento luminoso", afferma la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli.