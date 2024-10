Terzotemponapoli.com - Bressan: ”Milan-Napoli banco di prova importante. Kean? Se continua così …”

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di martedì 29 ottobre 2024) Mauro: “di? Seconvocazione in Nazionale garantita!” Raggiunto in esclusiva dalla testata sportiva News.Superscommesse.it, l’ex calciatore Mauroha parlato di attualità calcistica, spaziando dalla Serie A alla Serie C. Tra gli argomenti trattati, anche il big match di questa sera travalido per la decima giornata di campionato e il rendimento di Moisecon la maglia della Fiorentina. Il campionato corre veloce e arriva ilal “Giuseppe Meazza”. Nonostante diverse assenze importanti, è questa la gara per capire quali sono le potenzialità delsecondo? “No, non credo che una singola gara possa dire quali siano le vere qualità di un gruppo. Sarà il tempo, di partita in partita, a dimostrare cosa si è stati in grado di compiere.